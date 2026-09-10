Lectures Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 16:00 –

Gratuit : oui à partir de 3 ans Jeune Public

Voguez sur les flots fantaisistes des contes et des histoires, bercés par les voix mélo-dieuses de vos bibliothécaires.

Médiathèque Floresca Guépin Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Médiathèque Floresca Guépin et trouvez le meilleur itinéraire

