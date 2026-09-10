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Lectures Médiathèque Floresca Guépin Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 16:00 –
Gratuit : oui à partir de 3 ans Jeune Public
Voguez sur les flots fantaisistes des contes et des histoires, bercés par les voix mélo-dieuses de vos bibliothécaires.
Médiathèque Floresca Guépin Nantes 44300
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