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Lectures Médiathèque Floresca Guépin Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes

Lectures Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Médiathèque Floresca Guépin
Adresse
15 Rue de la Haluchère, 44300 Nantes, France
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
à partir de 3 ans

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 16:00 –
Gratuit : oui à partir de 3 ans Jeune Public 

Voguez sur les flots fantaisistes des contes et des histoires, bercés par les voix mélo-dieuses de vos bibliothécaires.

Médiathèque Floresca Guépin Nantes 44300


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