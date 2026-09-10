Lectures, Médiathèque Floresca Guépin, Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Floresca Guépin · Nantes
Informations pratiques
Lectures Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Floresca Guépin Loire-Atlantique
à partir de 3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Voguez sur les flots fantaisistes des contes et des histoires, bercés par les voix mélo-dieuses de vos bibliothécaires.
Médiathèque Floresca Guépin 15 Rue de la Haluchère, 44300 Nantes, France Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240414202 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin Inaugurée en 2007 au sein du quartier Doulon-Bottière, la médiathèque Floresca Guépin respecte les grands principes des équipements innovants. Accessible à tous les publics, elle propose des documents variés mais aussi des espaces et des fonds documentaires spécialement dédiés aux personnes en situation de handicap. Tram ligne 1 : arrêt Souillarderie. Bus C7 : arrêt Cousteau
Biblis en folie 2026
©adobe stock
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