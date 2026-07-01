Lectures par « Les contes en vadrouille », Le MO.CO., Montpellier

Informations pratiques

Lectures par « Les contes en vadrouille » Samedi 19 septembre, 10h00 Le MO.CO. Hérault

Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 personnes, enfants et adultes compris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

En partenariat avec le pôle petite enfance de la ville de Montpellier, le MO.CO. invite « Les contes en vadrouille ».

Les conteurs proposeront des lectures dans les salles d’exposition, pour les parents et les enfants de moins de 4 ans.

Le MO.CO. 13 Rue de la République, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33499582800 https://www.moco.art [{« type »: « email », « value »: « mocoreservation@moco.art »}] Situé en plein cœur de ville, cet ancien hôtel particulier du début du XIXe siècle, à deux pas de la gare Saint-Roch, est un centre d’art contemporain dédié à des expositions d’envergure internationale. Tramway : lignes 1, 2, 3 ou 4 arrêt Saint Roch. Voiture : parking Effia Montpellier Gare Saint Roch, parking de la Comédie. Train : Montpellier Saint Roch. Vélo : un emplacement pour les vélos ou trottinettes se situe en face du MO.CO, rue de la République.

En partenariat avec le pôle petite enfance de la ville de Montpellier, le MO.CO. invite « Les contes en vadrouille ».

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