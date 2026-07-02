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Lectures partagées jeunesse sur la forêt dans le cadre de l’exposition Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona, Médiathèque jeunesse du Muséum de Toulouse, Toulouse

mercredi 9 décembre 2026 · Médiathèque jeunesse du Muséum de Toulouse · Toulouse

Lectures partagées jeunesse sur la forêt dans le cadre de l’exposition Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona, Médiathèque jeunesse du Muséum de Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Médiathèque jeunesse du Muséum de Toulouse
Adresse
35 allées Jules Guesde
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Limité à 20 personnes

Lectures partagées jeunesse sur la forêt dans le cadre de l’exposition Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona 9 et 16 décembre Médiathèque jeunesse du Muséum de Toulouse Haute-Garonne

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-09T16:30:00+01:00 – 2026-12-09T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-16T11:00:00+01:00 – 2026-12-16T11:30:00+01:00

La médiathèque Jeunesse Pourquoi Pas ? du Muséum de Toulouse et la médiathèque Saint Cyprien vous invitent à vivre des lectures à 2 voix pour explorer des albums jeunesse sur le thème de la forêt et partir à la rencontre des animaux qui l’habitent.
Mercredi 9 décembre 2026, 16h30-17h à la médiathèque Jeunesse du Muséum (35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse)
Mercredi 16 décembre 2026, 11h-11h30 à la médiathèque Saint Cyprien (Square Maurice Pujol, 31300 Toulouse
A partir de 3 ans

Médiathèque jeunesse du Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 45 59 https://museum.toulouse-metropole.fr/ La médiathèque jeunesse Pourquoi Pas? s’adresse au jeune public. Elle est ouverte hors vacances scolaires les mercredis et samedis de 14h à 18h et pendant les vacances scolaires du mardi au samedi de 14h à 18h. Métro B arrêt Carmes, Bus 66 arrêt Jardin Royal, Bus 44 arrêt Jardin Royal, plusieurs parkings payants à proximité du Jardin Royal.
La médiathèque Jeunesse Pourquoi Pas ? du Muséum de Toulouse et la médiathèque Saint Cyprien vous invitent à vivre des lectures à 2 voix pour explorer des albums jeunesse sur le thème de la forêt et …

©Copilot

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