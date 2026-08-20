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Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Saint-Cyprien · Toulouse

Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Saint-Cyprien
Adresse
Square Maurice Pujol
Ville
31300 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Lectures pour les 0-3 ans 7 octobre – 9 décembre, certains mercredis Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T10:30:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00
Fin : 2026-12-09T10:30:00+01:00 – 2026-12-09T11:00:00+01:00

  • Mercredi 7 octobre – 10h30
  • Mercredi 18 novembre – 10h30
  • Mercredi 9 décembre – 10h30

Toutes les semaines ou une fois par mois, les bibliothécaires du réseau proposent aux enfants de se poser un moment et de partager de belles lectures, des histoires ou des contes adaptés à tous les âges. Des thématiques peuvent être proposées en fonction de la période de l’année ou de l’actualité.

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie
se poser un moment et de partager de belles lectures

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