Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque Saint-Cyprien, Toulouse

Informations pratiques

Lectures pour les 0-3 ans 7 octobre – 9 décembre, certains mercredis Médiathèque Saint-Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T10:30:00+02:00 – 2026-10-07T11:00:00+02:00

Fin : 2026-12-09T10:30:00+01:00 – 2026-12-09T11:00:00+01:00

Mercredi 7 octobre – 10h30

Mercredi 18 novembre – 10h30

Mercredi 9 décembre – 10h30

Toutes les semaines ou une fois par mois, les bibliothécaires du réseau proposent aux enfants de se poser un moment et de partager de belles lectures, des histoires ou des contes adaptés à tous les âges. Des thématiques peuvent être proposées en fonction de la période de l’année ou de l’actualité.

Médiathèque Saint-Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie

se poser un moment et de partager de belles lectures