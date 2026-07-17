Lectures pour les 5-8 ans, Médiathèque Pradettes, Toulouse
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Pradettes · Toulouse
Informations pratiques
Lectures pour les 5-8 ans Mercredi 30 septembre, 16h00 Médiathèque Pradettes Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T16:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T16:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00
Mercredi 30 septembre – 16h
Lectures pour les 5-8 ans
Médiathèque des pradettes
Toutes les semaines ou une fois par mois, les bibliothécaires du réseau proposent aux enfants de se poser un moment et de partager de belles lectures, des histoires ou des contes adaptés à tous les âges. Des thématiques peuvent être proposées en fonction de la période de l’année ou de l’actualité.
Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 22 16 »}] Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc
Un temps pour se poser et partager de belles lectures
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- L’été au bord du lac, Médiathèque Grand M, Toulouse 17 juillet 2026
- MADALITSO BAND (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse 17 juillet 2026
- OCEAN’S ELEVEN (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse 18 juillet 2026
- Atelier Parents – enfants (dès 3 ans) – Dessine-moi un arbre (totebag imprimé), Musée des Augustins, Toulouse 18 juillet 2026
- Stage : Le dessin comme espace d’exploration (séance 3/4), Musée des Augustins, Toulouse 18 juillet 2026