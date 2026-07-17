Lectures pour les 5-8 ans, Médiathèque Pradettes, Toulouse

Informations pratiques

Lectures pour les 5-8 ans Mercredi 30 septembre, 16h00 Médiathèque Pradettes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T16:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T16:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00

Mercredi 30 septembre – 16h

Lectures pour les 5-8 ans

Médiathèque des pradettes

Toutes les semaines ou une fois par mois, les bibliothécaires du réseau proposent aux enfants de se poser un moment et de partager de belles lectures, des histoires ou des contes adaptés à tous les âges. Des thématiques peuvent être proposées en fonction de la période de l’année ou de l’actualité.

Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 22 16 »}] Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc

Un temps pour se poser et partager de belles lectures