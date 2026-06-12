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LECTURES SOUS LE TILLEUL Bédarieux

LECTURES SOUS LE TILLEUL Bédarieux mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : 19 Avenue de l'Abbé Tarroux

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif :

Bédarieux

LECTURES SOUS LE TILLEUL

19 Avenue de l’Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-26

Pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un parent
Des temps de lecture d’albums sur la terrasse ombragée de la médiathèque.
À partir de 3 ans
Pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un parent
Des temps de lecture d’albums sur la terrasse ombragée de la médiathèque.
À partir de 3 ans   .

19 Avenue de l’Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70 

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English :

For children aged 3 and over accompanied by a parent
Book-reading sessions on the media library’s shaded terrace.
Ages 3 and up

L’événement LECTURES SOUS LE TILLEUL Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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