LECTURES SOUS LE TILLEUL Bédarieux
LECTURES SOUS LE TILLEUL Bédarieux mercredi 22 juillet 2026.
Bédarieux
LECTURES SOUS LE TILLEUL
19 Avenue de l’Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-26
Pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un parent
Des temps de lecture d’albums sur la terrasse ombragée de la médiathèque.
À partir de 3 ans
Pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un parent
Des temps de lecture d’albums sur la terrasse ombragée de la médiathèque.
À partir de 3 ans .
19 Avenue de l’Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70
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English :
For children aged 3 and over accompanied by a parent
Book-reading sessions on the media library’s shaded terrace.
Ages 3 and up
L’événement LECTURES SOUS LE TILLEUL Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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