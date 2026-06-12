Bédarieux

LECTURES SOUS LE TILLEUL

19 Avenue de l’Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-26

Pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un parent

Des temps de lecture d’albums sur la terrasse ombragée de la médiathèque.

À partir de 3 ans

Pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un parent

Des temps de lecture d’albums sur la terrasse ombragée de la médiathèque.

À partir de 3 ans .

19 Avenue de l’Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For children aged 3 and over accompanied by a parent

Book-reading sessions on the media library’s shaded terrace.

Ages 3 and up

L’événement LECTURES SOUS LE TILLEUL Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB