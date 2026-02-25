Lectures sur le marché Place Saint-Aubin Guérande

Lectures sur le marché

Place Saint-Aubin Intra-muros Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

2026-04-04

Avant, pendant, après les courses… Une petite pause pour nourrir d’histoires les enfants qui passent !

Faites le plein de jolies histoires racontées par la médiathèque et l’association Mille-Feuilles et Petit Lu.

De 0 à 6 ans.

Annulation en cas de pluie. .

Place Saint-Aubin Intra-muros Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

