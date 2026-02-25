Lectures sur le marché Place Saint-Aubin Guérande
samedi 4 avril 2026.
Lectures sur le marché
Place Saint-Aubin Intra-muros Guérande Loire-Atlantique
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
2026-04-04
Avant, pendant, après les courses… Une petite pause pour nourrir d’histoires les enfants qui passent !
Faites le plein de jolies histoires racontées par la médiathèque et l’association Mille-Feuilles et Petit Lu.
De 0 à 6 ans.
Annulation en cas de pluie. .
Place Saint-Aubin Intra-muros Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
