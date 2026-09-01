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L’écurie est de retour avec la soirée Galop Galop à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

samedi 19 septembre 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris

L’écurie est de retour avec la soirée Galop Galop à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Machine du Moulin Rouge
Adresse
90, boulevard de Clichy
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 14 à 19 euros.</p>

L’écurie est de retour !

Le vendredi 18 septembre, on remet les chevaux sur la piste.

Deux scènes, une écurie en grande forme et six heures de course sans relâche. Une nuit entre techno, trance et grooves percutants, portée par des artistes qu’on avait hâte de réunir.

On a déjà hâte de vous retrouver à La Machine.

LINE-UP :

FLKN

Écouter / voir

CARLA SCHMITT

Écouter / voir

BETÏSES

Écouter / voir

NEVERMIND

Écouter / voir

DJ RATZ

Écouter / voir

LUNATIXX

Écouter / voir

Vendredi 18 septembre 2026, Galop Galop fait sa rentrée à La Machine pour une nuit hard trance & techno !
Le vendredi 18 septembre 2026
de 23h59 à 06h00
payant

De 14 à 19 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T02:59:00+02:00
fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T23:59:00+02:00_2026-09-18T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy  75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/galop-galop-3/ https://fb.me/e/7hiJrEm9g https://fb.me/e/7hiJrEm9g


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