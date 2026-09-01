L’écurie est de retour avec la soirée Galop Galop à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris

samedi 19 septembre 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris

Informations pratiques

L’écurie est de retour !

Le vendredi 18 septembre, on remet les chevaux sur la piste.

Deux scènes, une écurie en grande forme et six heures de course sans relâche. Une nuit entre techno, trance et grooves percutants, portée par des artistes qu’on avait hâte de réunir.

On a déjà hâte de vous retrouver à La Machine.

LINE-UP :

FLKN

Écouter / voir

CARLA SCHMITT

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BETÏSES

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NEVERMIND

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DJ RATZ

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LUNATIXX

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Vendredi 18 septembre 2026, Galop Galop fait sa rentrée à La Machine pour une nuit hard trance & techno !

Le vendredi 18 septembre 2026

de 23h59 à 06h00

payant

De 14 à 19 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T02:59:00+02:00

fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T23:59:00+02:00_2026-09-18T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/galop-galop-3/ https://fb.me/e/7hiJrEm9g https://fb.me/e/7hiJrEm9g



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