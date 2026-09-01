L’écurie est de retour avec la soirée Galop Galop à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris
samedi 19 septembre 2026 · La Machine du Moulin Rouge · Paris
Informations pratiques
L’écurie est de retour !
Le vendredi 18 septembre, on remet les chevaux sur la piste.
Deux scènes, une écurie en grande forme et six heures de course sans relâche. Une nuit entre techno, trance et grooves percutants, portée par des artistes qu’on avait hâte de réunir.
On a déjà hâte de vous retrouver à La Machine.
LINE-UP :
FLKN
CARLA SCHMITT
BETÏSES
NEVERMIND
DJ RATZ
LUNATIXX
Vendredi 18 septembre 2026, Galop Galop fait sa rentrée à La Machine pour une nuit hard trance & techno !
Le vendredi 18 septembre 2026
de 23h59 à 06h00
payant
De 14 à 19 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T02:59:00+02:00
fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T23:59:00+02:00_2026-09-18T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/galop-galop-3/ https://fb.me/e/7hiJrEm9g https://fb.me/e/7hiJrEm9g
Afficher la carte du lieu La Machine du Moulin Rouge et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- SPOT #13 : Virage • Juliette Fribourg, Shane Haddad Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026
- WEIRD NIGHTMARE Le Point Ephémère Paris 11 septembre 2026
- Le silence des pantoufles : duo noise radiosonique Cirque Electrique Paris 11 septembre 2026
- Romain Vuillemin Hispanic 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 11 septembre 2026
- SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026