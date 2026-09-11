L’édifice roman et le projet de vitraux contemporains, Collégiale Saint-André, Chartres

Informations pratiques

L’édifice roman et le projet de vitraux contemporains 19 et 20 septembre Collégiale Saint-André Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de l’édifice roman et de l’exposition sur le projet de vitraux contemporains.

Collégiale Saint-André 2 Rue Saint Andre, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237234082 https://www.chartres.fr/chemin-des-arts L’église actuelle a été reconstruite au XIIe siècle (érigée en collégiale en 1108). Le portail roman est surmonté d’une rosace du XVe siècle.

La collégiale est aujourd’hui un lieu d’exposition exigeant qui oblige à composer avec le lieu comme avec les œuvres.

Visite libre de l’édifice roman et de l’exposition sur le projet de vitraux contemporains

©Ville de Chartres