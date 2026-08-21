L’édition Aurora marque un tournant !, EuraCreative, Tourcoing
jeudi 8 octobre 2026 · EuraCreative · Tourcoing
Informations pratiques
L’édition Aurora marque un tournant ! Jeudi 8 octobre, 08h30 EuraCreative Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T08:30:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T08:30:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00
Product, Design, IA : une journée pour imaginer l’innovation de demain
Le 22 octobre 2026, rendez-vous pour une journée dédiée à l’innovation, au design, à l’IA, au management et au product management avec la deuxième édition de Nord Star Product : Aurora.
Billet en prévente actuellement en réduction, vous aurez accès à des partages d’expériences, aux rencontres entre professionnels et la diffusion des meilleures pratiques au sein de la communauté Product.
Que vous soyez Product Manager, Product Designer, entrepreneur·se, développeur·se ou simplement curieux·se des transformations numériques, cet événement est fait pour vous !
Réservez votre place dès maintenant : https://lnkd.in/d2HTj9ru
Rdv le 22 octobre 2026
Rendez-vous le jeudi 22 octobre 2026 à partir de 8h30 à à EuraCreative – la Plaine Images
99 A Boulevard Constantin Descat
59200 Tourcoing, France
EuraCreative 99 A Boulevard Constantin Descat 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://lnkd.in/d2HTj9ru »}]
L’intelligence Artificielle n’est plus une option. Le design n’est plus un simple livrable. Le product n’est plus un rôle d’orchestration.
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- MUba Vacances, MUba Eugène Leroy, Tourcoing 24 août 2026
- Pause nature au fil de l’eau : contes musicaux, TOURCOING, Tourcoing 30 août 2026
- Carte blanche à l’Esä : exposition « Zone liminale : entre deux mondes » par Nouheïla Belazar, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 5 septembre 2026
- Visite Famille : Découvrez l’exposition en musique (pour les petits et les adultes), Maison Folie Hospice d’Havré, Tourcoing 9 septembre 2026
- Visite Famille Découvrez l’exposition en musique (pour les petits et les adultes) Tourcoing 9 septembre 2026