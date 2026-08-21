L’édition Aurora marque un tournant !, EuraCreative, Tourcoing

Informations pratiques

L’édition Aurora marque un tournant ! Jeudi 8 octobre, 08h30 EuraCreative Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T08:30:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T08:30:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00

Product, Design, IA : une journée pour imaginer l’innovation de demain

Le 22 octobre 2026, rendez-vous pour une journée dédiée à l’innovation, au design, à l’IA, au management et au product management avec la deuxième édition de Nord Star Product : Aurora.

Billet en prévente actuellement en réduction, vous aurez accès à des partages d’expériences, aux rencontres entre professionnels et la diffusion des meilleures pratiques au sein de la communauté Product.

Que vous soyez Product Manager, Product Designer, entrepreneur·se, développeur·se ou simplement curieux·se des transformations numériques, cet événement est fait pour vous !

Réservez votre place dès maintenant : https://lnkd.in/d2HTj9ru

Rdv le 22 octobre 2026

Rendez-vous le jeudi 22 octobre 2026 à partir de 8h30 à à EuraCreative – la Plaine Images

99 A Boulevard Constantin Descat

59200 Tourcoing, France

EuraCreative 99 A Boulevard Constantin Descat 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://lnkd.in/d2HTj9ru »}]

L’intelligence Artificielle n’est plus une option. Le design n’est plus un simple livrable. Le product n’est plus un rôle d’orchestration.