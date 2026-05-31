L’Éducation orientale, suite, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille

L’Éducation orientale, suite Jeudi 29 octobre, 20h00 Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T21:30:00+01:00

Fin : 2026-10-29T20:00:00+01:00 – 2026-10-29T21:30:00+01:00

Concert dessiné de Charles Berberian autour de sa bande dessinée Une éducation orientale (Casterman, 2023).

Une fresque sensible sur l’exil et des filiations culturelles

Entre récit intime et mémoire collective, l’auteur de bande dessinée franco-libanais Charles Berbérian revient sur les pérégrinations de sa famille autour de la Méditerranée au fil des générations : Égypte, Arménie, Irak, Grèce, Chypre… Certains de ses dessins sont projetés, tandis qu’il en fait naître d’autres sur scène en direct, accompagné par des musiciens et chanteurs méditerranéens qui rythment de leurs mélopées les étapes de ce voyage dessiné.

Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Promenade robert laffont, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33484351313 https://www.mucem.org Le Mucem se déploie sur trois lieux :

– un bâtiment conçu par l’architecte Rudy Ricciotti pour l’ouverture en 2013 présentant les collections de synthèse sur l’ethnographie française ;

– le fort Saint-Jean, Monument historique classé ;

– le centre de conservation et de ressources, situé dans le quartier de la Belle de Mai, également conçu pour l’ouverture par l’architecte Corinne Vezzoni.

Concert dessiné de Charles Berberian autour de sa bande dessinée Une éducation orientale (Casterman, 2023).

©Adrien Bargin