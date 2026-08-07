L’effet d’avoir glissé trop vite sur un grand toboggan L’Electron Libre Nyons
dimanche 20 septembre 2026 · L'Electron Libre · Nyons
Informations pratiques
Nyons
L’effet d’avoir glissé trop vite sur un grand toboggan
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Une pièce à voir absolument dans le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer, avec des moments forts et de l’humour aussi.
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L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes electron.nyons@gmail.com
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English :
A must-see play for World Alzheimer’s Day, featuring powerful moments and humor as well.
L’événement L’effet d’avoir glissé trop vite sur un grand toboggan Nyons a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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