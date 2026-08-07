L’effet d’avoir glissé trop vite sur un grand toboggan L’Electron Libre Nyons

Informations pratiques

Nyons

L’effet d’avoir glissé trop vite sur un grand toboggan

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Une pièce à voir absolument dans le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer, avec des moments forts et de l’humour aussi.

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L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes electron.nyons@gmail.com

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English :

A must-see play for World Alzheimer’s Day, featuring powerful moments and humor as well.

L’événement L’effet d’avoir glissé trop vite sur un grand toboggan Nyons a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale