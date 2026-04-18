Légend’Air en Limousin Avenue du Général de Gaulle Saint-Junien
Légend’Air en Limousin Avenue du Général de Gaulle Saint-Junien samedi 12 septembre 2026.
Saint-Junien
Légend’Air en Limousin
Avenue du Général de Gaulle Aérodrome Maryse Bastié Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Chaque année, Légend’air à Saint-Junien en Limousin nous fait lever les yeux au ciel et découvrir des machines exceptionnelles ! Au programme de nombreux avions historiques et vintage, des shows aériens, des parachutistes sans oublier des expositions d’artistes, de véhicules anciens et de nombreuses autres animations. .
Avenue du Général de Gaulle Aérodrome Maryse Bastié Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 06 80 legendairenlimousin@gmail.com
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English : Légend’Air en Limousin
L’événement Légend’Air en Limousin Saint-Junien a été mis à jour le 2026-04-18 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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