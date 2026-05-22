Legendary Rock Voices Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Marseille 4e Arrondissement

Legendary Rock Voices

Mardi 17 novembre 2026 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Les plus grands classiques du rock résonnent avec une intensité nouvelle grâce à une fusion unique entre un orchestre symphonique, un chœur et un groupe de rock.

Sous la direction d’un chef d’orchestre talentueux, les musiciens s’unissent pour interpréter les plus grands hymnes du rock, des chansons connues dans le monde entier qui restent intemporelles.



Des chansons qui enflamment, inspirent, donnent de l’énergie, qui rendent parfois tristes, parfois joyeux, certaines d’entre elles nous accompagnent depuis des décennies. Des morceaux cultes de groupes comme Queen, ACDC, Marilyn Manson, Guns N’ Roses, Bon Jovi, Evanescence, Måneskin, Rammstein, Metallica, Scorpions, RHCP, Deep Purple, Kiss, System of a Down, Nirvana, The Cranberries, et bien d’autres seront joués lors du concert Legendary Rock Voices.



Le spectacle symphonique Legendary Rock Voices est saisissant, il vous donnera des frissons grâce à la puissance et l’ampleur de son son. Partez pour un voyage à travers les sentiers de la musique rock, guidé par un groupe de musiciens incroyables qui joueront vos mélodies préférées de manière unique. .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The greatest rock classics resonate with new intensity thanks to a unique fusion of symphony orchestra, choir and rock band.

L’événement Legendary Rock Voices Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille