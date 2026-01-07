Légendes nordiques – Brass Band Pavillon de la Sirène Paris
Légendes nordiques – Brass Band Pavillon de la Sirène Paris vendredi 29 mai 2026.
Entre épopées fantastiques, vastes étendues et spiritualité, laissez-vous guider par les sonorités du brass band vers la lumière mystérieuse du Grand Nord. Au programme, des pièces d’Edvard Grieg, Stijn Aertgeerts, Ola Gjeilo, ainsi que les musiques des films Dragons et du Seigneur des Anneaux.
Direction : Anthony Ropp
Programme :
•Osterfjorden – Stijn Aertgeerts
•Peer Gynt : In the Hall of the mountain King – Grieg
•Peer Gynt : Solveig’s Song – Grieg (soliste : Adrien Coutant)
•Sigurd Jorsalfar – Marche hommage – Grieg
•How to train your dragon – John Powell
•Pupitrophone – Maxime Bassa
•Serenity – Ola Gjeilo
•Lord of the ring : The Fellowship of the Ring
•ABBA Gold
Le Brass Band de la Sirène vous propose une immersion au cœur des imaginaires nordiques.
Le vendredi 29 mai 2026
de 20h00 à 21h15
gratuit
Sur réservation
Participation libre
Tout public.
Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/brass-band-legendes-nordiques +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene
