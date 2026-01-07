Légendes nordiques – Brass Band Pavillon de la Sirène Paris

Entre épopées fantastiques, vastes étendues et spiritualité, laissez-vous guider par les sonorités du brass band vers la lumière mystérieuse du Grand Nord. Au programme, des pièces d’Edvard Grieg, Stijn Aertgeerts, Ola Gjeilo, ainsi que les musiques des films Dragons et du Seigneur des Anneaux.

Direction : Anthony Ropp

Programme :

•Osterfjorden – Stijn Aertgeerts

•Peer Gynt : In the Hall of the mountain King – Grieg

•Peer Gynt : Solveig’s Song – Grieg (soliste : Adrien Coutant)

•Sigurd Jorsalfar – Marche hommage – Grieg

•How to train your dragon – John Powell

•Pupitrophone – Maxime Bassa

•Serenity – Ola Gjeilo

•Lord of the ring : The Fellowship of the Ring

•ABBA Gold

Le Brass Band de la Sirène vous propose une immersion au cœur des imaginaires nordiques.

Le vendredi 29 mai 2026

de 20h00 à 21h15

gratuit

Sur réservation

Participation libre

Tout public.

Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/brass-band-legendes-nordiques



