LÉGENDES CABARET LA VENUS Toulouse

Toulouse

LÉGENDES

CABARET LA VENUS 388 Avenue des Etats-unis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 30 – 30 – 110 EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Envie de surprendre votre maman en lui offrant un moment magique dans un cadre original ?

La fête des mères, un événement propice pour rassembler la famille. Faites de cette fête un moment mémorable, où amour, raffinement et délicatesse se conjuguent. Pour cette occasion, le chef met les petits plats dans les grands et propose une ribambelle d’assiettes plus appétissantes les unes que les autres.

L’après-midi se poursuit avec une toute nouvelle revue LÉGENDES . Un voyage entre la pure tradition du music-hall et la performance de nos transformistes d’exception. Vous y découvrirez également notre French-Cancan, audacieusement revisité par notre chorégraphe.

À la fin du spectacle, vous êtes invité à un moment privilégié de partage et de convivialité. Profitez de cet instant pour rencontrer less artistes dans une ambiance décontractée.

Chaque formule comprend le repas, les boissons (apéritif, café et vin) et le spectacle LÉGENDES 30 .

CABARET LA VENUS 388 Avenue des Etats-unis Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Would you like to surprise your mother with a magical moment in an original setting?

L’événement LÉGENDES Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE