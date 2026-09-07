L’Eglise anglicane, L’Anglicane, Hyères

Informations pratiques

L’Eglise anglicane Dimanche 20 septembre, 10h00 L’Anglicane Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

À l’occasion de cette visite en famille, petits et grands, découvrent l’histoire et l’architecture de l’église. Jeux d’observation, dessins et animations ponctueront cette visite ludique.

L’Anglicane 22 Av Andrée de David Beauregard, 83400 Hyères, France Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://hyeres.fr/monuments-et-sites [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}] À partir de 1820, on note à Hyères une importante communauté protestante composée presque essentiellement d’hivernants étrangers.

Sous l’impulsion d’Alphonse Denis, maire de la ville dont l’épouse est anglaise, un véritable lieu de culte est construit avenue des Îles d’Or, en 1853. En 1867, les Anglais font édifier une nouvelle église avenue Joseph Clotis, sur l’emplacement de l’actuelle Galerie des Palmiers jusqu’à ce que Alexis Godillot leur fasse don d’un terrain en 1883 dans le quartier qu’il est en train d’aménager et d’une somme d’argent pour la construction d’une église plus monumentale. Pierre Chapoulart est l’auteur des plans, conformes à ceux des églises protestantes anglaises. L’église est néo-gothique. L’intérieur présente un bel ensemble de vitraux.

Elle est consacrée en 1884 par l’évêque de Gibraltar et utilisée par la communauté anglaise jusqu’en 1950. Elle accueille aujourd’hui des spectacles.

À l’occasion de cette visite en famille, petits et grands, découvrent l’histoire et l’architecture de l’église. Jeux d’observation, dessins et animations ponctueront cette visite ludique.

© ville d’Hyères