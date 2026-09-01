L’eglise Anglicane Visite commentées -JEP 2026 Centre-ville Hyères
dimanche 20 septembre 2026 · Centre-ville · Hyères
Informations pratiques
Hyères
L’eglise Anglicane Visite commentées -JEP 2026
Centre-ville 22 avenue Andrée de David de Beauregard Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite commentées dans le cadre des journées du Patrimoines 2026.
Inaugurée en 1882 dans le quartier Godillot, cette église témoigne de la présence importante des hivernants anglais au XIX e siècle.
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Centre-ville 22 avenue Andrée de David de Beauregard Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com
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English :
Guided tours as part of Heritage Days 2026.
Inaugurated in 1882 in the Godillot neighborhood, this church bears witness to the significant presence of English winter visitors in the 19th century.
L’événement L’eglise Anglicane Visite commentées -JEP 2026 Hyères a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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