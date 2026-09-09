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L’Eglise de Saint Marcel, le tombeau des Forbins : Histoire de son patrimoine vivant, Ensemble pastoral Saint-Marcel, Marseille

vendredi 18 septembre 2026 · Ensemble pastoral Saint-Marcel · Marseille

L’Eglise de Saint Marcel, le tombeau des Forbins : Histoire de son patrimoine vivant, Ensemble pastoral Saint-Marcel, Marseille

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ensemble pastoral Saint-Marcel
Adresse
62 rue de Rimas, 13011 Marseille
Ville
13011 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

L’Eglise de Saint Marcel, le tombeau des Forbins : Histoire de son patrimoine vivant 18 et 19 septembre Ensemble pastoral Saint-Marcel Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition et Conférence sur 300 ans d’histoire de l’Eglise de Saint-Marcel et de son Patrimoine vivant, les orgues, le Tombeau de la Maison des Forbins.

Ensemble pastoral Saint-Marcel 62 rue de Rimas, 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Exposition et Conférence sur 300 ans d’histoire de l’Eglise de Saint-Marcel et de son Patrimoine vivant, les orgues, le Tombeau de la Maison des Forbins.

©Les Amis du Vieux Saint-Marcel

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