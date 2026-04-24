La Ferté-Bernard

L’église Notre-Dame-des-Marais et la ville vue du haut de la tour-clocher

Place Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-08-25 18:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Sous la conduite d’une guide-conférencière, cette visite vous permettra de découvrir l’église Notre-Dame-des-Marais mais aussi la ville depuis la tour clocher pour une lecture panoramique de son développement initial jusqu’à ses extensions plus récentes.

Tarif plein 5€

Tarif réduit (demandeur d’emploi, situation de handicap) 3€

Gratuit pour les de 26 ans

– Renseignements et réservation obligatoire (nombre de personnes limité à 9, à partir de 9 ans) auprès du Perche Sarthois

– Prévoir des chaussures adaptées à l’escalier. Bonne condition physique requise (215 marches).

– Rendez-vous Place Carnot .

Place Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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English :

L’événement L’église Notre-Dame-des-Marais et la ville vue du haut de la tour-clocher La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois