L’église Saint Jean-Baptiste, un patrimoine à sauvegarder, Eglise Saint-Jean-Baptiste, Les Houches

Informations pratiques

L’église Saint Jean-Baptiste, un patrimoine à sauvegarder Samedi 17 octobre, 14h30 Eglise Saint-Jean-Baptiste Haute-Savoie

Inscription obligatoire avant la veille à 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Découvrez l’église paroissiale Saint Jean-Baptiste des Houches et en particulier les travaux nécessaires à sa restauration future.

Eglise Saint-Jean-Baptiste 15, Rue de l’église 74310 Les Houches Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 40 10 54 45 »}] Vers 1730, le territoire des Houches forme une nouvelle paroisse, séparée de celle de Chamonix. Elle est placée sous le vocable de saint Jean-Baptiste, peut-être en lien avec le pastoralisme. Elle est consacrée en 1766.

Son architecture extérieure se caractérise par sa sobriété sans doute adaptée à la rudesse du climat. Sa façade présente toutes les caractéristiques habituelles du style baroque: le portail monumental surmonté d’un fronton, les niches abritant des statues modernes de saints, la triple baie ou serlienne et enfin l’œil de bœuf situé sous le large avant-toit. Le clocher est surmonté d’une flèche à bulbe qui date de 1839.

A l’intérieur, vous découvrirez une nef unique voûtée d’arêtes, un retable central en bois, sculpté et peint par Jean Baptiste Bozzo. Les vitraux et le chemin de croix sont des œuvres des années 1930. Parking à proximité

Découvrez l’église paroissiale Saint Jean-Baptiste des Houches et en particulier les travaux nécessaires à sa restauration future.

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