L’église Saint Michel de Chamonix entre hier et aujourd’hui, Eglise Saint Michel de Chamonix, Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

L’église Saint Michel de Chamonix entre hier et aujourd’hui Samedi 19 septembre, 17h00, 17h30, 18h00 Eglise Saint Michel de Chamonix Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Plus de 1000 ans d’histoire !

Avec Jean-Paul Roudier, conférencier et historien, un parcours-decouverte des 3 grandes périodes de l’église Saint Michel de Chamonix vous est proposée : périodes romane, baroque et empire

Une plongée vertigineuse dans un patrimoine qui est aussi le coeur battant de notre vallée et une illustration de la riche histoire de la Savoie

Eglise Saint Michel de Chamonix place de l’église 74400 Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0659007352 L’église Saint Michel de Chamonix, classée Monument historique depuis 1974 Parking Saint Michel

Plus de 1000 ans d’histoire !

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