L’église Saint Michel de Chamonix entre hier et demain, Eglise Saint Michel de Chamonix, Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

L’église Saint Michel de Chamonix entre hier et demain Samedi 19 septembre, 15h00, 15h30 Eglise Saint Michel de Chamonix Haute-Savoie

200 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La restauration des tableaux religieux : un métier, une passion

Gaudérique de Vivie, restauratrice reconnue de la Vallée jusqu’à Annecy, vous propose de découvrir les enjeux et contraintes de la restauration de tableaux, à travers un parcours des toiles à restaurer de l’église Saint Michel de Chamonix et de l’analyse avant/après du très beau tableau de saint Theodule de la chapelle des Tines

Témoignage d’une passion partagée

Eglise Saint Michel de Chamonix place de l’église 74400 Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0659007352 L’église Saint Michel de Chamonix, classée Monument historique depuis 1974 Parking Saint Michel

La restauration des tableaux religieux : un métier, une passion