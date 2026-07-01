L’église Saint Michel de Chamonix entre hier et demain, Eglise Saint Michel de Chamonix, Chamonix-Mont-Blanc
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint Michel de Chamonix · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
L’église Saint Michel de Chamonix entre hier et demain Dimanche 20 septembre, 15h00, 15h30 Eglise Saint Michel de Chamonix Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Une église pour 1000 ans encore ?
Présentation de l’étude préalable à la restauration de l’église Saint Michel de Chamonix par Jerome Francou, architecte du patrimoine et Sabine francou, docteur en histoire de l’art
Un parcours historique de l’église, une analyse des choix et des acteurs en jeu, pour un projet prévu à partir de 2027
Eglise Saint Michel de Chamonix place de l’église 74400 Chamonix Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0659007352 L’église Saint Michel de Chamonix, classée Monument historique depuis 1974 Parking Saint Michel
Une église pour 1000 ans encore ?
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