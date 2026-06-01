L’église Sainte Thérèse de fond en comble, Eglise Sainte-Thérèse, Nantes

L’église Sainte Thérèse de fond en comble Samedi 19 septembre, 09h00 Eglise Sainte-Thérèse Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

« L’église rouge » : bâtiment de style romano-byzantin emblématique du quartier Breil-Barberie ! Sa visite retrace sa construction dès la pose de la première pierre en 1935 et son histoire dans le quartier. Plus de 700 000 briques ont été nécessaires à son édification et faute de financement, la taille du clocher a été réduite de moitié. Les trésors de l’église seront exceptionnellement présentés au public pour cette journée : patrimoine liturgique (costumes de suisse et habits sacerdotaux du début du XXème), accès aux cloches et à la chambre de l’orgue qui nous dévoilera sa puissance avec quelques notes…

Eglise Sainte-Thérèse place alexandre vincent Nantes Nantes 44093 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

« L’église rouge » : bâtiment de style romano-byzantin emblématique du quartier Breil-Barberie ! Sa visite retrace sa construction dès la pose de la première pierre en 1935 et son histoire dans le Plus…

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