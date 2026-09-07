Legras Industries, une entreprise centenaire née à Epernay, Médiathèque Simone-Veil, Épernay

Informations pratiques

Legras Industries, une entreprise centenaire née à Epernay Vendredi 18 septembre, 18h30 Médiathèque Simone-Veil Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Avec la participation de Jean-Rémy Legras, l’association Epernay Patrimoine vous présentera l’histoire de l’entreprise Legras en revenant sur sa fondation et son ancrage sur le territoire sparnacien encore aujourd’hui.

Médiathèque Simone-Veil 1 rue du professeur Langevin 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 53 37 80 »}]

Avec la participation de Jean-Rémy Legras, l’association Epernay Patrimoine vous présentera l’histoire de l’entreprise Legras en revenant sur sa fondation et son ancrage sur le territoire sparnacien…

©Epernay Patrimoine