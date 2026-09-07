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Legras Industries, une entreprise centenaire née à Epernay, Médiathèque Simone-Veil, Épernay

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Simone-Veil · Épernay

Legras Industries, une entreprise centenaire née à Epernay, Médiathèque Simone-Veil, Épernay

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Simone-Veil
Adresse
1 rue du professeur Langevin 51200 Epernay
Ville
51200 Épernay
Département
Marne

Legras Industries, une entreprise centenaire née à Epernay Vendredi 18 septembre, 18h30 Médiathèque Simone-Veil Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Avec la participation de Jean-Rémy Legras, l’association Epernay Patrimoine vous présentera l’histoire de l’entreprise Legras en revenant sur sa fondation et son ancrage sur le territoire sparnacien encore aujourd’hui.

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Avec la participation de Jean-Rémy Legras, l’association Epernay Patrimoine vous présentera l’histoire de l’entreprise Legras en revenant sur sa fondation et son ancrage sur le territoire sparnacien…

©Epernay Patrimoine

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