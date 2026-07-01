Leï Jougadou – Programme de juillet, Ludothèque Leï Jougadou, Draguignan
samedi 4 juillet 2026 · Ludothèque Leï Jougadou · Draguignan
Informations pratiques
Leï Jougadou – Programme de juillet 4 – 29 juillet Ludothèque Leï Jougadou Var
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T10:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T16:00:00+02:00
Le mois de juillet débarque avec son lot d’animations gratuites, d’ateliers et de jeux pour petits et grands ! Partagez des moments conviviaux en famille, entre ami.e.s ou en solo.
Programme de Juillet : La famille et l’amitié
Animations gratuites, ouvertes à toutes et tous
Jeudi 2 : Comme chaque premier jeudi du mois, profitez de la ludothèque gratuitement !
Samedi 11 : Soirée jeux organisée par les bénévoles de la ludothèque, à partir de 20h, l’inscription est obligatoire pour les participants. Dès 16 ans !
Samedi 11 et mardi 28 : Ludoplage. De 10h à 12h et de 14h à 18h30, dans la cour de la ludothèque. N’oubliez pas les maillots des enfants.
Vendredi 24 : Soirée jeux de société. De 19h à 20h30, des jeux de société et rien que des jeux de société pour tous publics.
Tous les samedis à 20h : Jeux Expert / Jeux de rôles en partenariat avec les dés du dragon.
⚠️ Attention, la ludothèque sera fermée le mardi 14 juillet
Ateliers gratuits
Ateliers BB de 9h à 10h :
- Samedi 4 : Paymobil en avant les histoires
- Samedi 18 : On pouponne
Ateliers parents et enfants 4/6 ans de 14h à 16h
- Mercredi 8 : Photos de famille : venez créer vos puzzles
- Mercredi 15 : Family Game’s
- Mercredi 22 : Création d’un Taquin
- Mercredi 29 : Jouons avec la maison !
Ateliers 7/9 et 10/12 ans, parents bienvenus de 14h à 16h
- Samedi 11 : Fabrique ton cadre familial en Scrabble
- Samedi 18 : Jeux pour faire connaissance
- Samedi 25 : Dream home
Les places sont limitées, inscrivez-vous vite en nous contactant au 04 94 68 98 18, par mail à accueil@leijougadou.org ou par message via nos réseaux sociaux !
Ludothèque Leï Jougadou Impasse Capesse, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 68 98 18 https://www.ludothequedraguignan.org/ [{« type »: « email », « value »: « accueil@leijougadou.org »}] [{« link »: « mailto:accueil@leijougadou.org »}]
Programme de Juillet : La famille et l’amitié
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