Leï Jougadou – Programme de juillet, Ludothèque Leï Jougadou, Draguignan

Informations pratiques

Leï Jougadou – Programme de juillet 4 – 29 juillet Ludothèque Leï Jougadou Var

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T10:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T16:00:00+02:00

Le mois de juillet débarque avec son lot d’animations gratuites, d’ateliers et de jeux pour petits et grands ! Partagez des moments conviviaux en famille, entre ami.e.s ou en solo.

Programme de Juillet : La famille et l’amitié

Animations gratuites, ouvertes à toutes et tous

Jeudi 2 : Comme chaque premier jeudi du mois, profitez de la ludothèque gratuitement !

Samedi 11 : Soirée jeux organisée par les bénévoles de la ludothèque, à partir de 20h, l’inscription est obligatoire pour les participants. Dès 16 ans !

Samedi 11 et mardi 28 : Ludoplage. De 10h à 12h et de 14h à 18h30, dans la cour de la ludothèque. N’oubliez pas les maillots des enfants.

Vendredi 24 : Soirée jeux de société. De 19h à 20h30, des jeux de société et rien que des jeux de société pour tous publics.

Tous les samedis à 20h : Jeux Expert / Jeux de rôles en partenariat avec les dés du dragon.

⚠️ Attention, la ludothèque sera fermée le mardi 14 juillet

Ateliers gratuits

Ateliers BB de 9h à 10h :

Samedi 4 : Paymobil en avant les histoires

Samedi 18 : On pouponne

Ateliers parents et enfants 4/6 ans de 14h à 16h

Mercredi 8 : Photos de famille : venez créer vos puzzles

Mercredi 15 : Family Game’s

Mercredi 22 : Création d’un Taquin

Mercredi 29 : Jouons avec la maison !

Ateliers 7/9 et 10/12 ans, parents bienvenus de 14h à 16h

Samedi 11 : Fabrique ton cadre familial en Scrabble

Samedi 18 : Jeux pour faire connaissance

Samedi 25 : Dream home

Les places sont limitées, inscrivez-vous vite en nous contactant au 04 94 68 98 18, par mail à accueil@leijougadou.org ou par message via nos réseaux sociaux !

Ludothèque Leï Jougadou Impasse Capesse, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 68 98 18 https://www.ludothequedraguignan.org/ [{« type »: « email », « value »: « accueil@leijougadou.org »}] [{« link »: « mailto:accueil@leijougadou.org »}]

Programme de Juillet : La famille et l’amitié