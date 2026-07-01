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Musée des ATP – Après-midi musical, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

vendredi 3 juillet 2026 · Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) · Draguignan

Musée des ATP – Après-midi musical, Musée des Arts et Traditions populaires (ATP), Draguignan

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Lieu
Musée des Arts et Traditions populaires (ATP)
Adresse
75 place Georges Brassens, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée libre

Musée des ATP – Après-midi musical Vendredi 3 juillet, 14h00 Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T14:00:00+02:00 – 2026-07-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-03T14:00:00+02:00 – 2026-07-03T17:00:00+02:00

Animé par un DJ, entrez dans l’esprit des bals populaires d’hier à aujourd’hui. Un moment pour les petits et les grands.
Des ateliers de création autour du tambourin seront aussi accessibles dans le jardin du musée.

À partir de 14h
Tout public, gratuit en libre accès

En cas d’empêchement, nous vous remercions de bien vouloir prévenir par téléphone au 04.94.47.05.72 ou par mail à l’adresse suivante : musee.atp@dracenie.com

Musée des Arts et Traditions populaires (ATP) 75 place Georges Brassens, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 47 05 72 https://culture.dracenie.com/musee-des-arts-et-traditions-populaires/ Le musée des ATP offre 600 m2 d’expositions permanentes et temporaires sur 3 niveaux, ainsi qu’une présentation en extérieur (galeries des machines). Situé au cœur de la ville, ce musée a été créé sous l’impulsion de l’association de sauvegarde des Arts et traditions populaires de moyenne Provence dans les années 1980.
Autour de l’exposition Les fêtes populaires

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