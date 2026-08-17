LEJ S’aimer cest une galère TOUR Joué-lès-Tours
vendredi 9 octobre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
LEJ S’aimer cest une galère TOUR
Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – 35.4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Amies d’enfance passionnées de musique, Lucie, Elisa et Juliette ont, depuis 2015, enchaîné les tournées à guichets fermés, raflé une Victoire de la Musique (Révélation Scène) en 2017, rempli 6 Olympia, et marqué les esprits avec leurs harmonies vocales, leur violoncelle et leur complicité unique.
Amies d’enfance passionnées de musique, Lucie, Elisa et Juliette ont, depuis 2015, enchaîné les tournées à guichets fermés, raflé une Victoire de la Musique (Révélation Scène) en 2017, rempli 6 Olympia, et marqué les esprits avec leurs harmonies vocales, leur violoncelle et leur complicité unique.
Après 10 ans à repousser les limites entre musique classique, pop, rap et électro, les L.E.J ont décidé de marquer le coup avec une tournée dans toute la France.
Préparez-vous à un événement à leur image puissant, généreux, et un peu barré… mais toujours d’une précision redoutable !
Cette tournée, c’est la suite logique. C’est l’heure. Soyez-là. .
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Childhood friends with a passion for music, Lucie, Elisa, and Juliette have, since 2015, gone on one sold-out tour after another, won a Victoire de la Musique award (Best New Artist) in 2017, sold out the Olympia six times, and left a lasting impression with their vocal harmonies, cello, and unique chemistry.
L’événement LEJ S’aimer cest une galère TOUR Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37
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