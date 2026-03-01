Lekkarod Etape Bessans l’Ecot Le Carreley Bessans
Lekkarod Etape Bessans l'Ecot Le Carreley Bessans vendredi 13 mars 2026.
Lekkarod Etape Bessans l’Ecot
Le Carreley Espace sportif le Carreley Bessans Savoie
Début : 2026-03-13 18:00:00
fin : 2026-03-13 22:00:00
2026-03-13
Cette étape internationale de traîneaux à chiens se déroulera à Bessans en passant par l’Ecot
Le Carreley Espace sportif le Carreley Bessans 73480 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06 info@hautemaurienne.com
English : Lekkarod Bessans l’Ecot stage
This international dogsled race will take place in Bessans, passing through l’Ecot.
