Léman en concert Le Cargö Caen

Caen

Léman en concert

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 19:30:00

fin : 2026-11-05 23:59:00

Date(s) :

2026-11-05

Connu pour mêler l’énergie brute du rock et l’élégance de la pop à des textes engagés, Léman poursuit son ascension fulgurante avec son premier album remarqué “Adieu Musique”, avec les singles “Les Étoiles et “Le Chat”.

Connu pour mêler l’énergie brute du rock et l’élégance de la pop à des textes engagés, Léman poursuit son ascension fulgurante avec son premier album remarqué “Adieu Musique”, avec les singles “Les Étoiles et “Le Chat”. Après avoir conquis le public sur les réseaux sociaux et sur scène, Léman part en tournée dans toute la France, la Suisse et la Belgique.

“Ce que tu écoutes ce sont mes tripes”. Voilà le contrat que propose Léman, avec son premier album, vertigineux et qui plonge profondément en lui pour faire une musique habitée et pop de haute facture. Après s’être présenté brièvement mais brillamment avec son EP “On est plein”, Léman, qu’on a découvert dans l’édition 6 de The Voice, se déploie pleinement avec son premier album. Nourri au métal, à l’électro, au rap mainstream et à la pop, l’artiste, passé par le conservatoire de Villeurbanne, est un profil atypique, un spécimen rare, qui plie la technique qu’il maîtrise parfaitement pour toucher les coeurs.

Léman sait instaurer un climat. Sa pop très instrumentale et organique, installe une atmosphère que relèvent les textes, souvent narratifs qui partent de lui et soulignent son talent d’observateur hors-pair du quotidien, qu’il sait mettre au service de causes bien plus grandes que lui. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : Léman en concert

Known for blending the raw energy of rock and the elegance of pop with committed lyrics, Léman continues his meteoric rise with his acclaimed debut album Adieu Musique , featuring the singles Les Étoiles and Le Chat .

L’événement Léman en concert Caen a été mis à jour le 2026-04-07 par Calvados Attractivité