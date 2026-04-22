Léman Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Léman

Samedi 24 octobre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 29.5 – 29.5 – 29.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

L’Espace Julien accueil l’artiste Léman

Connu pour mêler l’énergie brute du rock et l’élégance de la pop à des textes engagés, Léman poursuit son ascension fulgurante avec son premier album remarqué “Adieu Musique”, avec les singles “Les Étoiles et “Le Chat”.



Après avoir conquis le public sur les réseaux sociaux et sur scène, Léman part en tournée dans toute la France, la Suisse et la Belgique. Retrouvez-le sur scène à l’Espace Julien le samedi 24 octobre ! .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

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English :

Espace Julien welcomes artist Léman

L’événement Léman Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille