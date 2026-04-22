Léman Espace Julien Marseille 6e Arrondissement
Léman Espace Julien Marseille 6e Arrondissement samedi 24 octobre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Léman
Samedi 24 octobre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 29.5 – 29.5 – 29.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
L’Espace Julien accueil l’artiste Léman
Connu pour mêler l’énergie brute du rock et l’élégance de la pop à des textes engagés, Léman poursuit son ascension fulgurante avec son premier album remarqué “Adieu Musique”, avec les singles “Les Étoiles et “Le Chat”.
Après avoir conquis le public sur les réseaux sociaux et sur scène, Léman part en tournée dans toute la France, la Suisse et la Belgique. Retrouvez-le sur scène à l’Espace Julien le samedi 24 octobre ! .
Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Espace Julien welcomes artist Léman
L’événement Léman Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Kénose , exposition Marion Bataillard Galerie du Tableau Marseille 6e Arrondissement 4 mai 2026
- The Lords of Altamont + Guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement 5 mai 2026
- Maki Oyama + guest Le Molotov Marseille 6e Arrondissement 6 mai 2026
- Vive les matelots ! La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement 6 mai 2026
- L’EJ c’est le S x Humeur Massacrante The Big Idea + Las Grimas + Scan quiz live + DJ set Espace Julien Marseille 6e Arrondissement 6 mai 2026