L’Empreinte Après le feu Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte Après le feu
PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-18
Sarah Seignobosc Théâtre de Liège Opéra Royal de Wallonie-Liège
Un choeur d’enfants, une comédienne, un comédien et des oiseaux des vrais ! peuplent ce conte post-apocalyptique et musical. .
PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22
