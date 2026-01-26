L’Empreinte Bezperan (le jour d’avant) Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte Bezperan (le jour d’avant)

PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Daniel San Pedro Collectif Bilaka

Après leur poignant Gernika, le collectif basque se lance dans un rituel printanier. Une danse pleine de désir et d’envolées rythmiques, pour faire monter la sève. .

PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

English : L’Empreinte Bezperan (le jour d’avant)

