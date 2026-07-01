L’empreinte d’Hélios. 1826-1827, Niépce invente la photographie !, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

L’empreinte d’Hélios. 1826-1827, Niépce invente la photographie ! 20 mars – 20 juin 2027 Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-20T09:30:00+01:00 – 2027-03-20T11:45:00+01:00

Fin : 2027-06-20T14:00:00+02:00 – 2027-06-20T17:45:00+02:00

Nicéphore Niépce invente la photographie en 1826-1827 et en parallèle pose les bases de la photogravure. Avec cette double invention, Niépce ouvre la voie de notre civilisation de l’image : production puis diffusion. Mais qui était Nicéphore Niépce ? L’exposition consacrée à la figure de l’inventeur s’emploiera à présenter son parcours, ses centres d’intérêt, les contextes socio-économiques et scientifiques dans lesquels il évoluait. L’exposition insistera aussi sur sa double invention (l’héliographie et la copie de gravure) ainsi que ses autres sujets de recherche (culture du pastel, pyréolophore, etc.).

En regard de chacune des sections de l’exposition, des créations contemporaines, interprétations modernes des procédés inventés par Niépce, éclaireront sa démarche.

Le musée Nicéphore Niépce est actuellement en négociation favorable avec l’Université d’Austin au Texas pour accueillir lors de cette exposition, et pour la première fois en France, le Point de Vue du Gras, la première héliographie de Nicéphore Niépce, la première photographie au monde.

L’exposition bénéficie du soutien de la Bibliothèque Nationale de France et de la Société Française de Photographie qui mettront à disposition les pièces liées à Nicéphore Niépce en leur possession, ainsi des prêts du Victoria & Albert museum (Londres), du musée Carnavalet (Paris), de la Cinémathèque (Paris), du musée Adrien Mentienne (Bry-sur-Marne).

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Nicéphore Niépce invente la photographie en 1826-1827 et en parallèle pose les bases de la photogravure. Avec cette double invention, Niépce ouvre la voie de notre civilisation de l’image : puis…

chambre de Nicéphore Niépce, appareil de la découverte © musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-sur-Saône