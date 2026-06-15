Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Pétrole

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 19:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21

Théâtre: Pétrole

Pier Paolo PASOLINI Sylvain CREUZEVAULT

Sylvain Creuzevault digère la vision cauchemardesque du monde de Pétrole pour en livrer une oeuvre théâtrale à la hauteur de la démesure pasolinienne lyrique, monstrueuse et subversive. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte: Pétrole

L’événement L’Empreinte: Pétrole Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme