L’Empreinte Scènes ouvertes Parc de la Guierle Brive-la-Gaillarde

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte Scènes ouvertes

Parc de la Guierle 28 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le rendez-vous de la danse en amateur

La Ville de Brive, l’Office municipal de la Culture et L’empreinte présentent la 5ème édition des scènes ouvertes dédiées à la danse amateur. Au cœur du parc de la Guierle, venez participer à cette grande fête de la danse bucolique et familiale. .

Parc de la Guierle 28 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 01 94 58

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English : L’Empreinte Scènes ouvertes

L’événement L’Empreinte Scènes ouvertes Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme