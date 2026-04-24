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L’Empreinte Scènes ouvertes Parc de la Guierle Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte Scènes ouvertes Parc de la Guierle Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte Scènes ouvertes Parc de la Guierle Brive-la-Gaillarde samedi 30 mai 2026.

Lieu : Parc de la Guierle

Adresse : 28 Quai Tourny

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte Scènes ouvertes

Parc de la Guierle 28 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le rendez-vous de la danse en amateur
La Ville de Brive, l’Office municipal de la Culture et L’empreinte présentent la 5ème édition des scènes ouvertes dédiées à la danse amateur. Au cœur du parc de la Guierle, venez participer à cette grande fête de la danse bucolique et familiale.   .

Parc de la Guierle 28 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 01 94 58 

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English : L’Empreinte Scènes ouvertes

L’événement L’Empreinte Scènes ouvertes Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme

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