Léna Aubert, Invite Lola Payen & Giampolo Missaglia au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Avec Lola Payen, et Giampolo Missaglia, la contrebassiste Léna Aubert nous propose une formation inédite, créant un tableau musical intime et savoureux. A travers la finesse et la sensibilité de son écriture, elle dévoile délicatement les couleurs et les textures de sa toile, soulignant par touches franches la chaleur de ses thèmes, mêlant grande maîtrise et généreuse énergie. Un jazz contemporain, aux multiples influences, qui place la mélodie, les textures et le son au centre des compositions.

Line-up : Léna Aubert : contrebasse, voix ; Lola Payen : voix ; Giampolo Missaglia : guitare

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz contemporain — Léna Aubert, contrebassiste talentueuse, nous entraîne dans un voyage musical intime aux couleurs variées, en compagnie de Lola Payen et Giampolo Missaglia.

Le jeudi 06 août 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : de 21 à 24 euros

Tarif sur place : de 24 à 27 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-07T00:30:00+02:00

fin : 2026-08-07T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-06T21:30:00+02:00_2026-08-06T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/carte-blanche-lena-aubert-2 contact@38riv.com



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