Léna Aubert, invite Thomas Savy au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Contrebassiste, compositrice, et musicienne polyvalente, Léna Aubert, se produit au sein de diverses formations aux esthétiques variées : jazz, musique classique, musiques grecques, musiques bretonnes et irlandaises, musique vénézuélienne. Passionnée d’écriture et d’arrangement, elle compose et arrange pour des formations allant du trio, aux grands ensembles tel que le Big Band ou des formations plus hybrides.

Pour cette carte blanche, Léna invite Thomas Savy, clarinettiste et clarinettiste basse reconnu. Au fil des discussion, les deux musicienn·es réalisent que chacun·e aurait rêvé de jouer l’instrument de l’autre ! Pour cette rencontre inédite, ils exploreront compositions et improvisation, avec un mélange subtile des timbres de ces deux basses.

Line-up : Léna Aubert : contrebasse ; Thomas Savy : clarinette et clarinette basse

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz éclectique — Léna Aubert, contrebassiste talentueuse aux influences variées, s’associe au clarinettiste Thomas Savy pour une soirée inédite pleine de surprises musicales.

Le jeudi 23 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le jeudi 23 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : de 21 à 24 euros

Tarif sur place : de 24 à 27 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-24T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-24T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-23T19:30:00+02:00_2026-07-23T20:30:00+02:00;2026-07-23T21:30:00+02:00_2026-07-23T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/carte-blanche-lena-aubert-1 contact@38riv.com



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