L’ENCLAVE DES PAPES foyer de contrebande sous l’ancien Régime Salle de la Commanderie Richerenches

Richerenches

L’ENCLAVE DES PAPES foyer de contrebande sous l’ancien Régime

Salle de la Commanderie Le village Richerenches Vaucluse

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Conférence suivie d’un buffet apéritif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04 22:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Un aspect particulier de la vie économique pendant les 400 ans de suzeraineté pontificale dans le haut Comtat Venaissin dénommé Enclave des papes présenté par Cécile Bournat-Quérat agrégée d’histoire chargée de recherches à TELEMMe Aix-Marseille Univ

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Salle de la Commanderie Le village Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 05 34 contact@enclavedespapes-700ans.fr

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English :

A particular aspect of economic life during the 400 years of papal suzerainty in the Haut Comtat Venaissin, known as the Enclave of the Popes , presented by Cécile Bournat-Quérat, associate professor of history and researcher at TELEMMe Aix-Marseille Univ

L’événement L’ENCLAVE DES PAPES foyer de contrebande sous l’ancien Régime Richerenches a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes