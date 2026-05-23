L’ENCLAVE DES PAPES foyer de contrebande sous l’ancien Régime Salle de la Commanderie Richerenches
L’ENCLAVE DES PAPES foyer de contrebande sous l’ancien Régime Salle de la Commanderie Richerenches jeudi 4 juin 2026.
Richerenches
L’ENCLAVE DES PAPES foyer de contrebande sous l’ancien Régime
Salle de la Commanderie Le village Richerenches Vaucluse
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Conférence suivie d’un buffet apéritif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:00:00
fin : 2026-06-04 22:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Un aspect particulier de la vie économique pendant les 400 ans de suzeraineté pontificale dans le haut Comtat Venaissin dénommé Enclave des papes présenté par Cécile Bournat-Quérat agrégée d’histoire chargée de recherches à TELEMMe Aix-Marseille Univ
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Salle de la Commanderie Le village Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 05 34 contact@enclavedespapes-700ans.fr
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English :
A particular aspect of economic life during the 400 years of papal suzerainty in the Haut Comtat Venaissin, known as the Enclave of the Popes , presented by Cécile Bournat-Quérat, associate professor of history and researcher at TELEMMe Aix-Marseille Univ
L’événement L’ENCLAVE DES PAPES foyer de contrebande sous l’ancien Régime Richerenches a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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