L’enduit à la chaux, Lille, Lille

Informations pratiques

L’enduit à la chaux Samedi 26 septembre, 09h30 Lille Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00

L’enduit à la chaux

La chaux est un enduit naturel qui permet aux murs de respirer tout en les rendant imperméables. Lors de cet atelier, apprenez à réaliser un enduit de corps ou un mortier à la chaux.

Samedi 26 septembre 2026 – 9h30 à 13h

Atelier – Max 12

Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)

Inscription : 03 59 00 03 59 / maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Animé par : GRAAL

Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]

Atelier de bricolage

AMELIO