L’enduit à la chaux, Lille, Lille
samedi 26 septembre 2026 · Lille
Informations pratiques
L’enduit à la chaux Samedi 26 septembre, 09h30 Lille Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00
L’enduit à la chaux
La chaux est un enduit naturel qui permet aux murs de respirer tout en les rendant imperméables. Lors de cet atelier, apprenez à réaliser un enduit de corps ou un mortier à la chaux.
Samedi 26 septembre 2026 – 9h30 à 13h
Atelier – Max 12
Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)
Inscription : 03 59 00 03 59 / maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Animé par : GRAAL
Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]
Atelier de bricolage
AMELIO
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