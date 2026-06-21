L’enfant du désert Château-Salins
L’enfant du désert Château-Salins dimanche 21 juin 2026.
Château-Salins
L’enfant du désert
2 rue Poincaré Château-Salins Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Mardi 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21 2026-06-23
Sun, 14 ans, a écrit un livre inspiré d’une histoire racontée par son grand-père celle d’Hadara, un enfant nomade perdu à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable et recueilli par un couple d’autruches dans le désert.
Mais lorsqu’elle est invitée à voyager au cœur du Sahara, Sun découvre que cette légende pourrait être bien plus qu’une simple histoire pour s’endormir…Tout public
6 .
2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sun, 14, has written a book inspired by a story told by her grandfather: that of Hadara, a nomadic child lost at the age of 2 in a sandstorm and taken in by a pair of ostriches in the desert.
But when she is invited to travel to the heart of the Sahara, Sun discovers that this legend could be much more than just a bedtime story?
L’événement L’enfant du désert Château-Salins a été mis à jour le 2026-06-18 par OT DU PAYS SAULNOIS
À voir aussi à Château-Salins (Moselle)
- Trucks à sons, Périscolaire, Château-Salins 23 juin 2026
- Compositeurs baroques italiens oubliés rue de Nancy Château-Salins 23 juin 2026
- Les rayons et les ombres Château-Salins 26 juin 2026
- Projection Château-Salins Le diable s’habille en Prada 2 Château-Salins 3 juillet 2026
- Plus fort que moi Château-Salins 10 juillet 2026