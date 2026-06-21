Château-Salins

L’enfant du désert

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Mardi 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-06-23

Sun, 14 ans, a écrit un livre inspiré d’une histoire racontée par son grand-père celle d’Hadara, un enfant nomade perdu à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable et recueilli par un couple d’autruches dans le désert.

Mais lorsqu’elle est invitée à voyager au cœur du Sahara, Sun découvre que cette légende pourrait être bien plus qu’une simple histoire pour s’endormir…Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

Sun, 14, has written a book inspired by a story told by her grandfather: that of Hadara, a nomadic child lost at the age of 2 in a sandstorm and taken in by a pair of ostriches in the desert.

But when she is invited to travel to the heart of the Sahara, Sun discovers that this legend could be much more than just a bedtime story?

L’événement L’enfant du désert Château-Salins a été mis à jour le 2026-06-18 par OT DU PAYS SAULNOIS