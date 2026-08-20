L’énigme du nez gourmand, Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie, Paris

Informations pratiques

L’énigme du nez gourmand 3 et 4 octobre Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie Paris

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Préparez votre odorat, vos méninges et votre sens de l’observation pour résoudre l’énigme du nez gourmand. Menez l’enquête et trouvez les bons indices pour découvrir la solution de l’énigme du nez gourmand.

Animation en continu entre 14h et 17h.

Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin Cariou Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0140058335 https://www.cite-sciences.fr/bibliotheque https://x.com/bibliothequeBSI La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles. science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée.

La bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie est en accès libre et gratuit, du mardi au dimanche, de 12h à 18h45. Ressources documentaires à emprunter ou à consulter sur place, espaces de travail, wifi… Évènements et ateliers réguliers. Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Préparez votre odorat, vos méninges et votre sens de l’observation pour résoudre l’énigme du nez gourmand. En continu.

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