L’enlumineuse et le mystérieux manuscrit Tours

L’enlumineuse et le mystérieux manuscrit

7 Rue de la Psalette Tours Indre-et-Loire

Tarif : 11 EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date :

Dimanche 2026-04-25 15:30:00

2026-04-26 16:15:00

Date(s) :

2026-04-25

Embarquez pour un voyage au cœur du Moyen Âge en suivant une visite sur le thème des manuscrits médiévaux dans les galeries du cloître de la Psalette.

Et si vous vous laissiez conter les fabuleuses aventures de chevaliers, guérisseurs et autres figures médiévales fantastiques au cœur d’un édifice chargé d’histoire ?

De salle en salle, vous découvrirez trois histoires gardées secrètes dans un manuscrit par une enlumineuse au Moyen-Âge.

Cette visite en déambulation vous est proposée par Esmé Planchon, conteuse et autrice jeunesse.

7 Rue de la Psalette Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Embark on a journey to the heart of the Middle Ages with a tour of medieval manuscripts in the galleries of the Psalette cloister.

