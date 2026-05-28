L’ENSEMBLE VOCAL CHORDARIA EGLISE SAINT EXUPERE Toulouse

Toulouse

L’ENSEMBLE VOCAL CHORDARIA

EGLISE SAINT EXUPERE Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez écouter des oeuvres de compositeurs contemporains avec l’Ensemble Vocal ChordAria !

L’ensemble vocal ChordAria a vu le jour en février 2019 et compte désormais 45 choristes enthousiastes et motivés réunis autour de leur jeune et talentueuse chef de chœur Julie Perrin.

Soutenue par les municipalités de Castelnau d’Estrétefonds et d’Orgueil, cette association a rapidement réussi à étoffer son répertoire d’œuvres classiques, profanes et sacrées la Missa Brevis de Z. Fibich, l’Oratorio de Noël de C. Saint-Saëns, les Liebeslieder de J. Brahms, la Grande messe de Mozart et plus récemment le Te Deum de Karl Jenkins et le Magnificat de John Rutter.

L’Ensemble Vocal ChordAria donne les œuvres de ce répertoire en public et participe également à la vie locale.

Pour ces concerts de printemps, l’ensemble vocal ChordAria vous invite à écouter la Petite Messe Solennelle de G. Rossini dans sa version originale pour piano, harmonium, solistes et choeur. .

EGLISE SAINT EXUPERE Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie chordaria.contact@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and listen to works by contemporary composers with the Ensemble Vocal ChordAria!

L’événement L’ENSEMBLE VOCAL CHORDARIA Toulouse a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE