Lento Le Son de la Terre PARIS 05

Informations pratiques

Lento est un projet de musique instrumentale qui débute en 2021. Il nait d’une collaboration , celle du saxophoniste Gilles Barikosky et du guitariste Nicolas Torracinta. Dans ses racines il y a la musique improvisée, le jazz et la musique latine.

C’est de ce terreau d’influences communes que le projet tire son inspiration et rassemble ainsi des compositions originales et des co-arrangements.

On y entend le timbre enveloppant d’un saxophone soprano privilégiant le lyrisme et la mélodie et rappelant le son de la voix humaine, accompagné d’une guitare électrique mélangeant des couleurs inspirées à la fois par le jazz et par des textures sonores tirées d’une pop anglo-saxonne aérienne.

A la base de cette aventure il y a un répertoire commun de standards de jazz que les deux musiciens abordent en se produisant à de nombreuses occasions entre la Corse et Paris depuis 2014. C’est en y cherchant des arrangements épurés et personnels qu’un son et une esthétique se sont dessinés au fil du temps. Viennent ensuite les premières compositions qui se fixent sur des maquettes et avec cela, l’idée de créer un nouveau projet afin de les faire vivre.

Par la suite, ils invitent le batteur Clément Brajtman et le contrebassiste Fabricio Nicolas à les rejoindre pour une première session de travail en avril 2023 qui les décidera à conserver cette formation qui offre plus d’envergure et de couleurs à la rythmique du projet.

Le chemin se poursuit avec un premier concert en Août 2023 et un travail de préparation à l’enregistrement d’un album. Sotie le 6 février 2026 !

Gilles Barikosky sax soprano et compositions

Nico Torracinta guitare et compositions

Fabricio Nicolas Contrebasse

Clément Brajtman batterie

Lento associe le saxophone soprano lyrique de Gilles Barikosky aux textures de guitare électrique de Nicolas Torracinta, entre jazz et pop aérienne.

Le mercredi 20 janvier 2027

de 20h00 à 22h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-20T21:00:00+01:00

fin : 2027-01-20T23:00:00+01:00

Date(s) : 2027-01-20T20:00:00+02:00_2027-01-20T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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