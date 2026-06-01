L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Beneyt, Château Beneyt Lieu dit Beneyt, Rions

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Beneyt 6 et 7 juin Château Beneyt Lieu dit Beneyt Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Dégustation de nos vins animée et commentée par les propriétaires œnologues (anglais et espagnol possible).

A Beneyt, tout continu depuis 1910.

Depuis cette date, l’exploitation est transmise de génération en génération.

Tous des vignerons passionnés, ils ont su apporter lors de leur passage, leur savoir-faire, leur identité à leurs vins.

Château Beneyt Lieu dit Beneyt 33410 Rions Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dégustation de nos vins animée et commentée par les propriétaires œnologues (anglais et espagnol possible).

DR