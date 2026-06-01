L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Beneyt, Château Beneyt Lieu dit Beneyt, Rions
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Beneyt, Château Beneyt Lieu dit Beneyt, Rions samedi 6 juin 2026.
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Beneyt 6 et 7 juin Château Beneyt Lieu dit Beneyt Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
PROGRAMME
Dégustation de nos vins animée et commentée par les propriétaires œnologues (anglais et espagnol possible).
A Beneyt, tout continu depuis 1910.
Depuis cette date, l’exploitation est transmise de génération en génération.
Tous des vignerons passionnés, ils ont su apporter lors de leur passage, leur savoir-faire, leur identité à leurs vins.
Château Beneyt Lieu dit Beneyt 33410 Rions Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Dégustation de nos vins animée et commentée par les propriétaires œnologues (anglais et espagnol possible).
DR
À voir aussi à Rions (Gironde)
- L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Carsin, Château Petit Guillot, Château Carsin 197 route des Côtes, Rions 6 juin 2026
- L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Réaut, Château Réaut, Rions 6 juin 2026
- L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – La Bastane, La Bastane 1 l’espinglet, Rions 6 juin 2026
- Concert de Jazz manouche Cercle populaire de Rions Rions 13 juin 2026
- Fête des Épicu’Rions Place d’Armes Rions 27 juin 2026