L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Carsin, Château Petit Guillot, Château Carsin 197 route des Côtes, Rions

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Carsin, Château Petit Guillot 6 et 7 juin Château Carsin 197 route des Côtes Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

2 en 1 ! Dégustation de nos vins biologiques issus de vignobles voisins Château Carsin et Château Petit Guillot. Plus de 20 vins à déguster.

Déjeuner scandinave à 22€ sur réservation uniquement.

Carsin is a family winery & farm in the hills of Rions, which belongs to the winemaking region of Cadillac Côtes de Bordeaux. Our vineyards, fruits & vegetables are cultivated with great respect towards nature and with sustainable practices. We produce many different styles of wine: dry whites, rosés, reds, sweets and some sparkling too. We also make fruit jams, non-alcoholic sparkling grape juice and barrel-aged balsamic vinegar. Our veggie garden provides us hundreds of kilos of organic vegetables and our free-range chicken produce delicious eggs.

Château Carsin 197 route des Côtes 33410 Rions Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « nea@carsin.com »}]

2 en 1 ! Dégustation de nos vins biologiques issus de vignobles voisins Château Carsin et Château Petit Guillot. Plus de 20 vins à déguster.

DR