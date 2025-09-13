L’Envol des Pionniers remonte le temps lors d’une soirée au rythme des Années Folles Toulouse

Le samedi 23 mai 2026, de 19h à minuit, L’Envol des Pionniers participe à la 22ème édition de la Nuit européenne des musées. Pour l’occasion, le site historique de Toulouse-Montaudran propose de vivre une soirée au rythme des Années Folles.

Au programme : concert de swing avec le groupe Les Mademoiselles, initiations au Charleston et casino fictif. L’occasion également de découvrir gratuitement et dans un cadre singulier l’aventure de l’Aéropostale et l’exposition événement « Air France, une histoire d’élégance ».

> VOYAGE NOCTURNE AU CŒUR DE L’HISTOIRE

La Nuit des Musées offre une parenthèse privilégiée pour (re)découvrir en toute liberté les parcours d’exposition dans une atmosphère unique. Les visiteurs pourront explorer les collections permanentes dédiées à l’épopée de l’Aéropostale ainsi que l’exposition évènement « Air France, une histoire d’élégance ». Déjà visitée par plus de 50 000 personnes, elle propose une immersion inédite dans 90 ans d’art de voyager à la française à travers plus de 200 objets originaux : uniformes haute couture signés par de grands couturiers, affiches iconiques, sièges d’époque et maquettes d’avions mythiques.

> LE SWING A L’HONNEUR AVEC LE GROUPE LES MADEMOISELLES

L’Envol des Pionniers vibrera au rythme des Années Folles grâce à une animation participative renouvelée chaque heure. Pour permettre au public de s’immerger totalement dans l’ambiance, chaque séquence débutera par une initiation au Charleston. Ce cours, accessible pour tous types de publics, permettra aux visiteurs d’apprendre les pas de cette danse emblématique, avant de les mettre immédiatement en pratique lors du concert du groupe Les Mademoiselles qui suivra.

> CASINO FICTIF ET JEUX ANCIENS

La Salle des Pionniers se transformera, le temps d’une soirée, en salle de jeux. L’espace sera divisé en deux zones pour satisfaire toutes les générations. Dans l’espace casino, les adultes, accueillis par un courtier, pourront s’essayer au blackjack et à la roulette. Il s’agit d’un casino fictif sans enjeu d’argent, privilégiant l’immersion et la convivialité. Les plus jeunes pourront, quant à eux, profiter de jeux en bois traditionnels.